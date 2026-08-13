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НовостиВ мире13 августа 2026 4:05

NASA на карте обозначило Крым в составе России

В эфире NASA Крым обозначили как российскую территорию
Мария ПАНЮТИНА
NASA на карте обозначило Крым в составе России

NASA на карте обозначило Крым в составе России

Фото: REUTERS.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства во время трансляции солнечного затмения показало карту, на которой Крым был обозначен как территория России.

Во время эфира NASA в кадр попала часть карты мира. На ней Крымский полуостров был отделен от Украины линией, обозначающей государственную границу.

При этом Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области на отображенной карте космического агентства были указаны как территории Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что жители нескольких регионов России смогли увидеть солнечное затмение. Полная фаза наблюдалась с восточного побережья полуострова Таймыр. Она началась там около полуночи по местному времени.