NASA на карте обозначило Крым в составе России Фото: REUTERS.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства во время трансляции солнечного затмения показало карту, на которой Крым был обозначен как территория России.

Во время эфира NASA в кадр попала часть карты мира. На ней Крымский полуостров был отделен от Украины линией, обозначающей государственную границу.

При этом Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области на отображенной карте космического агентства были указаны как территории Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что жители нескольких регионов России смогли увидеть солнечное затмение. Полная фаза наблюдалась с восточного побережья полуострова Таймыр. Она началась там около полуночи по местному времени.