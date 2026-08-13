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НовостиОбщество13 августа 2026 4:14

Путин: в россиянах заложен генетический код победителей

Путин высказался о генетическом коде победителей россиян
Анастасия СУТОРМИНА
Путин: в россиянах заложен генетический код победителей

Путин: в россиянах заложен генетический код победителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В россиянах заложен генетический код победителей. Об этом в ходе своей рабочей поездки на Дальний Восток заявил президент России Владимир Путин.

Во время посещения курильского острова Итуруп глава государства, в частности, провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона сообщил Путину, что на встречах с жителями даже в самых отдаленных местах «население говорит — все для победы».

«Такие у нас люди. Генетический код победителя», - отметил российский лидер.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Всего же российское политическое руководство приезжало в регион пять раз. В эти дни российский лидер проведет официальные встречи. Путин уже побывал на местном рыбозаводе, где его угостили икрой.