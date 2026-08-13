Президент России Путин впервые посетил Курилы: подробности

Владимир Путин впервые посетил Курилы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Всего же российское политическое руководство приезжало в регион пять раз.

Так, Дмитрий Медведев на Курилах был пять раз: четыре раза в качестве председателя правительства и один - как президент страны. А в 2021 году сюда приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В настоящее время Владимир Путин совершает рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. В частности, 10 августа он прибыл в столицу Бурятии город Улан-Удэ, где принял участие в заседании президиума Государственного совета РФ.

После этого президент побывал в Новосибирске. Здесь повестка дня Путина была сосредоточена на региональных делах и развитии науки и технологий. Затем, 12 августа, глава государства прибыл в Южно-Сахалинск и на ракетном крейсере «Варяг» наблюдал за ходом учений Тихоокеанского флота (ТОФ).