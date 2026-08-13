Путин рассказал о плюсах и минусах крепкого рубля для экономики России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление рубля имеет положительные стороны для рядовых граждан, а для экспортных предприятий создает определенные сложности.

Глава государства провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Руководитель региона отметил, что экономика области остается стабильной, однако из-за экспортной направленности возникают трудности.

"Для рядового гражданина это [твердый рубль] - хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы", - подчеркнул Путин.

Ранее KP.RU сообщал, что укрепление рубля может сделать зарубежные поездки более доступными для россиян. Экономист Андрей Бархота добавил, что более сильная валюта делает отдых за границей заметно привлекательнее по цене.