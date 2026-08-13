Посольство: русофобия в Канаде заставляет россиян возвращаться на Родину. Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские дипломаты зафиксировали рост числа соотечественников, желающих вернуться на родину из Канады. В посольстве РФ в Оттаве связывают это с усилением русофобских настроений и ухудшением качества жизни в стране.

Как сообщили «Известиям» в дипмиссии, в первом полугодии 2026 года заметно увеличилось количество обращений по программе содействия добровольному переселению. Заявки поступают из разных провинций, но активнее всего — из Манитобы, Онтарио и Альберты. С начала года свидетельства участников программы уже получил 61 человек.

В качестве причин оттока дипломаты называют не только русофобию и насаждаемую властями агрессивную либеральную повестку, но и экономические трудности: рост стоимости жизни, проблемы с трудоустройством и жилищный кризис.

В мае в МИД России заявили о процветании «душной и агрессивной русофобии» на Западе, которая заставляет покинувших страну граждан возвращаться на Родину. Директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко сообщал, что число возвращающихся из-за рубежа россиян заметно увеличилось. По его словам, в прошлом году по программе репатриации в Россию въехало в четыре раза больше людей, чем в 2024-м.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее заявил, что русофобия превратилась для западных элит в инструмент контроля и манипуляции обществом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова недавно также обратила внимание на стремление Запада очернить Россию в попытках обосновать дальнейшие недружественные меры и оправдать агрессивные милитаристские приготовления. По ее словам, истинная цель таких действий — цементирование русофобии и формирование алармистской атмосферы, необходимой для превращения Европы в «осажденную крепость».