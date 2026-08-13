В США снятие санкций с России назвали условием соглашения по Украине

Томас Грэм: снятие санкций с России станет частью договора по Украине Фото: REUTERS.

Постепенное ослабление санкций против России должно стать частью будущего соглашения по урегулированию на Украине. Об это заявил бывший помощник президента США по России в администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

"Смягчение санкций должно стать частью любого урегулирования, достигнутого путем переговоров. <...> Скорее всего, санкции будут сниматься поэтапно", - сказал политик в интервью РИА Новости.

По словам Грэма, участникам процесса предстоит определить, какие именно санкции могут быть сняты, при каких условиях это будет происходить и каким образом будет контролироваться выполнение достигнутых договоренностей.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что крупные экономики G20 пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики. Он уточнил, что вопрос поднимается в неофициальных контактах.