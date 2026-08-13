ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины в порту Рени Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе очередной серии атак поражены объекты украинских военно-морских сил в дунайских портах Рени и Измаил, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.

В порту Рени был поражен пункт управления ВМС Украины. В порту Измаил под удар попал пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов противника.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ и не направлены против гражданского населения. Ранее сообщалось, что российские войска с помощью высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников большой дальности нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы, обеспечивавшей топливом украинские подразделения.