Сенаторы Кунс и Уоррен потребовали от Трампа разъяснений по санкциям против РФ Фото: REUTERS.

Американские парламентарии обратились к главе Белого дома Дональду Трампу с требованием объяснить паузу в ужесточении ограничений против России. По мнению законодателей, администрация президента заморозила процесс введения плановых рестрикций, что вызывает серьезные вопросы в Конгрессе. Об этом пишет Reuters.

Инициаторами обращения выступили сенаторы от Демократической партии Элизабет Уоррен и Крис Кунс. В своем послании они обратились к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. Политики указали на то, что регулярные точечные санкционные меры в отношении России не применялись уже на протяжении 17 месяцев.

В своем запросе сенаторы потребовали от представителей администрации предоставить письменный ответ до 28 августа. Законодатели хотят понять, по какой причине Вашингтон не возобновил масштабное санкционное давление.

В ответ на это в Министерстве финансов США заверили, что текущая администрация намерена и дальше защищать интересы национальной безопасности. При этом американские чиновники подтвердили свою приверженность курсу на мирное урегулирование конфликта в Восточной Европе. Однако конкретных разъяснений по поводу остановки санкций в ведомстве пока не дали.

При этом постепенное снятие санкций против России должно стать частью будущего соглашения по урегулированию на Украине. Такое мнение выразил бывший помощник президента США по России в администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.