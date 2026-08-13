Глава МАГАТЭ Гросси заявил о медленной смерти ООН

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат на пост генерального секретаря ООН и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международная организация утрачивает актуальность и медленно умирает. В интервью Financial Times он отметил, что ООН не вносит существенного вклада в разрешение новых кризисов и межгосударственных конфликтов.

По словам Гросси, он не видит непосредственной угрозы гибели организации, однако считает, что речь идет о своего рода медленной смерти из-за потери актуальности. Дипломат также выразил разочарование работой ООН по социальным вопросам и борьбе с климатическими изменениями.

В Совбезе ООН проходит закрытое голосование по кандидатам на пост генсека. Нынешний генсек Антониу Гутерриш покинет пост 31 декабря 2026 года. По итогам голосования Совбез рекомендует кандидата Генассамблее ООН, которая официально утверждает назначение.

Ранее в МИД России обратили внимание на финансовые проблемы ООН. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя кризис ликвидности в организации, процитировала героиню фильма «Служебный роман»: «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило».