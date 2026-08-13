ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, который передавал данные о военных объектах

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму 55-летнего жителя Бахчисарайского района, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным ФСБ, мужчина через мессенджер WhatsApp* передавал украинской спецслужбе информацию о дислокации воинских частей, военной техники и средств ПВО на полуострове. Он также получил задания по подготовке терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры и организации слежки за автомобилем военнослужащего Минобороны РФ в Севастополе.
Мужчина был задержан до того, как успел выполнить поручения СБУ. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники ФСБ в Краснодаре задержали злоумышленника, планировавшего покушение на офицера местного военкомата. Мужчина намеревался привести в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиль военного.
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