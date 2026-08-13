Японию всполошил визит Путина на Курилы Фото: REUTERS.

Посещение президентом России Владимиром Путиным курильского острова Итуруп стало самым обсуждаемым событием в японском сегменте X. Об этом говорит невероятный интерес к этому сообщению в названной соцсети. Только за первые полчаса пользователи оставили более двух тысяч сообщений.

Пользователи активно репостят новость, сообщённую главными СМИ, и комментируют её критически или гневно. Можно сказать, что Японию всполошил визит Путина на Курилы. Власти страны также не остались в стороне. Они высказали протест из-за приезда главы России в этот регион.

Напомним, Путин по приезду на Курилы высказался о территории, на которую Япония претендует. Президент отметил, что РФ была готова к обсуждению этого вопроса после Второй мировой войны. Мирное соглашение было подписано, территории являются российскими.