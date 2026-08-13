Лантратова опубликовала список из 273 украинских военных для обмена с Киевом. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 273 украинских военнослужащих, большая часть которых пребывает в РФ еще с 2022 года. Омбудсмен подтвердила также, что Россия готова передать этих людей Украине в ходе ближайших обменов. Об этом Лантратова сообщила в своем канале на платформе Max.

«В дополнение мы публикуем список из еще 273 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать в ходе ближайших этапов обмена для их скорейшего возвращения к своим родным и близким. Большинство этих военнослужащих находятся на территории России еще с 2022 года», - написала омбудсмен.

Днем ранее Яна Лантратова опубликовала согласованный российской стороной список из 224 украинцев, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. По ее словам, Россия готова рассматривать разные варианты обмена, чтобы вернуть домой находящихся на Украине российских военнослужащих и гражданских. Только за последний месяц Москва предложила Киеву три разных списка, однако украинская сторона отказывается забирать своих граждан.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в организации обменов пленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.