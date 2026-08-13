Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Администрация Владимира Зеленского готовит кампанию по улучшению имиджа Украины в Польше. Как пишет Wydarzenia, в Киеве разработан план публичной дипломатии, направленный на благосклонную к украинцам часть польского общества.

Один из собеседников издания рассказал, что на Украине осознают значение польского внешнеполитического курса для страны. От агрессивного сценария — обращения в институты Евросоюза с обвинениями Польши в бездействии — в администрации Зеленского отказались. Вместо этого планируется расширять сотрудничество с бизнесом, экспертами и СМИ, а также создать в МИД Украины специальную группу по связям с Польшей.

При этом отмечается, что препятствием для кампании Зеленского может стать спор об импорте украинского зерна. Переговоры о транзите через Польшу завершаются на этой неделе.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти Польши ведут себя как бандеровцы, против которых они так яростно выступают.