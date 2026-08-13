МИД: НАТО держит курс на милитаризацию у северных рубежей РФ/ Фото: Hannes P. Albert/GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс преследует курс на милитаризацию у северных рубежей Российской Федерации, наращивая военно-политическую напряженность. С таким заявлением выступили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили также, что Россия остается полноправным членом Арктического совета. Все его участники высказываются за сохранение формата.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Североатлантический альянс активно пытается увеличивать свой военный контингент в Арктическом регионе и тренирует проведение наступательных операций в низких температурах.

Как неоднократно подчеркивала российская сторона, Москва не собирается ни на кого нападать. Однако в случае агрессии со стороны Европы Россия даст отпор.