Россияне стали погашать ипотеки быстрее Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне в начале 2026 года значительно увеличили досрочное погашение ипотечных долгов. За январь-март погасили кредиты на 380 млрд рублей, что на 20% больше, чем за тот же период 2025 года, согласно данным Банка России. Об этом пишет издание «Известия».

Отмечается, что примерно каждая третья новая ипотека закрывалась досрочно. Причем для погашения кредита заемщики используют собственные средства. Всего 10% заемщиков, готовых погасить ипотеку досрочно, используют для этого услугу рефинансирования. Также издание пишет, что россияне активно используют доход от подработок, годовые премии, бонусы и другие выплаты для досрочного погашения ипотеки.

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