Умерла Шерил Холл, актриса из сериалов «Пуаро» и «Доктор Кто». Фото: кадр из сериала «Пуаро»

Актриса Шерил Холл, известная по сериалам «Пуаро» и «Доктор Кто»», умерла в возрасте 76 лет. Знакомые и поклонники выразили соболезнования в связи со смертью звезды. Об этом сообщает The Sun.

Точная дата смерти, равно как и причины ухода артистки из жизни не сообщаются. Также пока неизвестно, где и когда состоятся траурные церемонии прощания со звездой и ее похороны.

Между тем, коллеги Шерил Холл очень тепло вспоминают ее в социальных сетях. Так, Робин Асквит, с котором Холл встречалась до замужества еще в 70-х годах, отмечает, что Шерил Холл была «стихийной силой». А автор сценария сериала «Гражданин Смит» назвал ее причиной создания сериала «Просто хорошие друзья», который выходил с 1983 по 1986 год.

По словам режиссера-документалиста Криса Чепмена, он брал у Холл интервью для документального фильма «Карнавал монстров» примерно в 2009 году, и она была очень забавной – сразу располагающей к себе и располагающей к себе.

Ранее сообщалось, что а Москве умерла актриса и балерина Наталья Трубникова. Редкой красоты женщина скончалась на 72-м году жизни. Тело одинокой артистки в ее квартире в центре столицы нашла соседка. Знаменитость скончалась, сидя на диване.