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НовостиПолитика13 августа 2026 8:07

Рябков заявил, что Москва категорически не приемлет давление США на Кубу

Рябков заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество с Кубой
Семен ЗИМИН
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Фото: REUTERS.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва категорически отвергает любое давление на Кубу со стороны Соединенных Штатов. В дипломатическом ведомстве подобные шаги Вашингтона расценивают как проявление политического бессилия

Рябков подчеркнул, что, несмотря на внешние препятствия, Россия и Куба намерены не только сохранить, но и усилить двустороннее стратегическое партнерство. Он отметил, что Москва готова оказать Гаване всю необходимую поддержку, назвав это «дружеским плечом». По словам дипломата, попытки недоброжелателей снизить динамику сотрудничества через запугивание и политический шантаж не достигнут цели.

Выступая на памятной акции, посвященной 100-летию со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, замминистра заверил, что Россия не сдается и не собирается отступать под давлением. Он добавил, что в планах обеих стран — дальнейшее поступательное развитие многопрофильного сотрудничества. Дипломат подчеркнул, что совместная работа будет продолжена, несмотря на любые чинимые извне трудности.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Россия продолжит работу над укреплением дружбы и сотрудничества с Кубой. Она указала на незаконность американский санкций против Гаваны.