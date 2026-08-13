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НовостиОбщество13 августа 2026 8:13

В России объявили о создании нового органа в школах

Кравцов: До 1 сентября в каждой школе создадут комиссию по урегулированию споров
Людмила МИТРОХИНА
В России объявили о создании нового органа в школах

В России объявили о создании нового органа в школах

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В каждой школе РФ создадут комиссию по урегулированию споров до 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

«В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Там, где она еще не создана, просьба до 1 сентября ее организовать», — рассказал Кравцов о создании нового органа в школах уже с этого учебного года.

В Минпросвещении подчеркнули, что деятельность этой комиссии регулируется нормативно-правовыми актами, которые должны приниматься в каждом регионе. Кроме того, Кравцов высказался по поводу посещения школы учениками во вторую смену и дачи домашних заданий. Министр отметил, что занятия во вторую смену должны заканчиваться не позже 19:00. Что касается домашнего задания, то в Минпросвещении сейчас не обсуждается его отмена.