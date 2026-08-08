В школах России с 1 сентября произойдут изменения: что известно

Кравцов: с 1 сентября школьники будут учиться по новой программе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года все школьники России начнут учиться по новой программе. Изменения нацелены на формирование единого образовательного пространства страны. Об этом заявил глава сообщил Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

«Мы провели масштабную работу по всем направлениям системы образования. Детально проработали программы, чтобы укрепить единое образовательное пространство страны», - отметил руководитель ведомства.

Согласно заявлению Кравцова, нововведения затронут как начальные классы, так старшеклассников. Более того, для учеников был разработан план внеурочной деятельности, чтобы они могла всесторонне развиваться.

Начиная с 1 сентября обществознание будет введено в программу лишь 9-11-х классов. Что касается истории, для нее сохраняется единая программа с фиксированным временем изучения предмета, при этом менять порядок прохождения тем школы не смогут. Также на этот предмет теперь будет отводиться больше времени.

Помимо этого, министерство планирует ввести совершенно новый предмет - «Духовно-нравственная культура России». Для пятиклассников его изучение начнется в январе 2027 года. А вот ученики 6-7-х классов новая дисциплина коснется с сентября того же года. Основной задачей курса станет формирование у школьников мировоззрения на основе духовных ценностей. В рамках предмета дети познакомятся с биографиями государственных, общественных и культурных деятелей. На этих же уроках учащимся будут рассказывать о выдающихся военных и участниках СВО.

Существующий предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с нового учебного года разделится на два самостоятельных обязательных курса. Теперь ученики будут проходить «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Обучение будет ориентировано на получение практических навыков, необходимых школьникам для защиты себя в любых условиях.

Ранее KP.RU писал, что с 1 сентября школьники в РФ начнут изучать арабский язык по утвержденной программе. Возможность изучать этот язык уже несколько лет используется участниками школьной олимпиады по этой дисциплине.

Тем временем с 1 сентября для российских первоклассников отменят домашние задания. Такое решение закреплено в письме Минпросвещения. Ранее для них допускалась домашняя работа с постепенным увеличением нагрузки и ограничением по времени.

Также недавно Минпросвещения сообщило о новом профиле «Искусственный интеллект» для школьников. С 2026-27 учебного года его внедрят в программу в рамках углубленного изучения информатики.