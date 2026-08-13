Посольство РФ в Германии: слова Мартенса о русских омерзительны Фото: REUTERS.

Посольство России в Германии дало резкую оценку высказываниям немецкого репортера Михаэля Мартенса из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. В диппредставительстве заявили, что его слова о русских являются омерзительными и дискредитируют его самого как профессионального журналиста.

В сообщении российских дипломатов также подчеркивается, что Москва намерена изучить все возможные правовые рычаги для реагирования на слова Мартенса. Вопрос о применении юридических мер в отношении журналиста будет рассмотрен в установленном порядке.

Напомним, что поводом для официальной реакции стал скандальный инцидент, произошедший ранее. Журналист Михаэль Мартенс задал вопрос Владимиру Зеленскому, поинтересовавшись, каким образом Европа может помочь Киеву в достижении целей по «убийству русских».

Эта ситуация уже привлекла внимание высокопоставленных лиц в России. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал прозвучавший вопрос людоедским. Он отметил, что подобные высказывания не должны оставаться без последствий, и убежден, что рано или поздно автор таких слов понесет за них ответственность.