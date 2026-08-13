Памфилова: На выборах в РФ выдвинули свыше 1,6 тысячи ветеранов СВО

Памфилова отметила, что на выборы в Госдуму выдвинули 186 участников СВО Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Порядка 1,6 тысяч участников и ветеранов спецоперации были выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

«Всего на выборах всех уровней в единый день голосования, в сентябрьские выборы этого года, выдвинут 1 641 человек - участники и ветераны специальной военной операции», - отметила глава ЦИК.

Согласно ее данным, 1,5 тысячи из них выдвинуты фракциями, еще 141 - в порядке самовыдвижения. Из общего числа на выборы в Госдуму партиями предложены 186 участников боевых действий.

Ранее стало известно, что 10 августа Верховный суд России принял решение отменить регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Государственную думу. Фракция была уличена в финансировании из-за рубежа.