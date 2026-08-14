«ВклЮчит» и «звОнит» не место в словарях: Елена Ямпольская твердо высказалась о языковой норме

Советник президента РФ Елена Ямпольская и журналист Александр Гамов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о том, что именно должно быть в российских словарях, актуален до сих пор. Советник Президента России Елена Ямпольская призвала воздержаться от того, чтобы вносить в словари вольные разговорные нормы. Эту тему журналист Александр Гамов поднял во время интервью на радио «Комсомольская правда».

Он поинтересовался, почему в словарях - не место таким распространенным разговорным вариантам, как например, «махай»? «Говорят же так и на рынке, и интеллигентные люди», - поинтересовался Гамов.

«Мы обратили внимание, что это слово есть в трех словарях. В двух «машу» соответствует принятой норме, а в орфографическом почему-то, как допустимый вариант, дается «махаю». Но это вопрос к тем, кто утверждает нормативные словари. Нам уже обещали оперативно привести это к... единообразию. Моя позиция – никакие вольные нормы в словарях, особенно нормативных, не утверждать», — твердо высказалась Ямпольская в отношении языковой нормы.

Елена Ямпольская заметила, что простой человек может случайно сказать «вклЮчит», или «звОнит». Но такое не должно появляться, например, в новостях на ТВ.

«Это глубокая очень вещь – культура речи. Если вы мне скажете, что, как удобно, пусть и говорят, тут я вам парирую, что, знаете, очень удобно есть руками и вытирать их о скатерть. Но почему-то мы считаем, что это недопустимо», - подчеркнула она.

Елена Ямпольская также рассказала, что в России по поручению президента создается Национальный словарный фонд. Это грандиозный ресурс со всеми нормативными словарями, который будет запущен в 2-27 году.

Ранее KP.RU сообщал, что будет со словом «ложить». Один из самых популярных порталов по правильному написанию слов исключил этот термин из своей базы. Отмечается, что в России рекомендовали использовать глагол «класть».

Елена Ямпольская: Слова «Работайте, братья» вошли в новый учебник русского языка