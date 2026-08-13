В Севастополе погибли пять человек при разминировании бомб ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пять человек, среди которых четыре пиротехника МЧС, погибли при разминировании боеприпасов ВСУ после атаки на Севастополь. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Наши парни выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей. Четверо пиротехников МЧС и один охранник приняли смертельный удар на себя», — написал чиновник у себя в «Максе».

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ в ночь на 13 августа совершили массированную атаку на Севастополь. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру. Отмечается, что город на некоторое время остался без света. Оперативные службы работали над устранением последствий ударов практически сразу после окончания атаки.