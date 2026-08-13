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НовостиВ мире13 августа 2026 9:45

МИД Японии вызвал посла Ноздрева из-за поездки Путина на Курилы

В Токио отреагировали на приезд Путина на Курилы
Людмила МИТРОХИНА
Посол России в Японии Николай Ноздрев. Фото Алексей Заврачаев/ТАСС

Посол России в Японии Николай Ноздрев. Фото Алексей Заврачаев/ТАСС

МИД Японии вызвал посла РФ Николая Ноздрева из-за визита президента России Владимира Путина на Итуруп. Об этом сообщило агентство Kyodo.

МИД Японии выразил протест из-за визита лидера РФ на Итуруп и заявил о территориальных претензиях на Курильские острова.

Токио не признает российский суверенитет над Южными Курилами и требует возврата островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии эти острова называют «северными территориями», хотя правового основания на это нет.

Напомним, Курилы являются российской территорией. Принадлежность этого региона не обсуждается.

Президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку на Сахалин и посетил крейсер «Варяг». Там лидер РФ поднял вопрос о принадлежности Курил.