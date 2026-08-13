Россия и Украина провели обмен телами по формуле 261 на 24 Фото: REUTERS.

В рамках гуманитарной процедуры Россия передала Украине 261 тело погибших украинских военнослужащих. В ответ украинская сторона возвратила 24 тела российских бойцов. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в мессенджере «Макс».

«Очередной обмен телами. Только что мы передали Украине 261 труп военнослужащих ВСУ. В Россию вернулись 24 наших павших героев», — говорится в публикации.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обнародовала перечень из 273 пленных украинских боевиков. Она уточнила, что большая часть из них находится на территории РФ еще с 2022 года. Омбудсмен также подтвердила, что Москва готова передать этих людей Киеву во время предстоящих обменов.

Лантратова пояснила, что Россия рассматривает различные схемы обмена, чтобы вернуть домой своих военнослужащих и гражданских лиц, остающихся на Украине. Она добавила, что только за последний месяц российская сторона направила Киеву три разных списка, однако украинские власти отказываются забирать своих граждан.