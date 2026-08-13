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НовостиПолитика13 августа 2026 9:50

В России дали решительный ответ о принадлежности Курильских островов

Медведев: Курильские острова были, есть и будут землей РФ
Людмила МИТРОХИНА
В России дали решительный ответ о принадлежности Курильских островов

В России дали решительный ответ о принадлежности Курильских островов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Курильские острова были, есть и будут российской землей. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем аккаунте соцсети X.

«Премьер Японии Такаити может сколько угодного болтать, что Курильские острова "исконно японские". Этот треп ничего не изменит. Они были, есть и будут российской землей», — написал российский политик.

Медведев напомнил, что любой, кто не понимает вечной принадлежности Курил России, столкнется со страшными последствиями. Так зампред Совбеза ответил на заявления японских властей.

Отмечается, что в Токио возмутились визитом президента Владимира Путина на Курилы. При этом территория является российской по праву, это закреплено в документе, подписанном после Второй мировой войны.