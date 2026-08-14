Елена Ямпольская: 3 миллиона детей в РФ учат в школе языки своих народов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В эфире радио «Комсомольская правда» советник президента Елена Ямпольская привела впечатляющую статистику: три миллиона российских школьников изучают родные языки своих народов. Она назвала этих детей счастливыми, ведь для них русский язык является объединяющим, а язык предков — семейной ценностью.

«У нас примерно 3 миллиона детей учат в школе языки своих народов. И это счастливые дети, на самом деле, потому, что у них два родных языка. Хорошо, когда у тебя много родни. А русский язык, очевидно, родной для каждого, кто в России живет, и — свой язык», — уточнила Ямпольская.

Советник президента подчеркнула, что сохранение языкового многообразия — важная часть государственной политики. Она отметила, что Россия бережет свою самобытность, и русский язык служит основой, превращающей разные этносы в единую нацию.

Также Ямпольская рассказала о планах по созданию реестра языков народов России. Это позволит систематизировать лингвистическое богатство страны и сохранить идентичность народов РФ.

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