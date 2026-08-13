Беспилотники ВСУ атаковали логистический центр Wildberries в Башкирии

При ударе по логистическому центру Wildberries в Башкирии никто не пострадал Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники ВСУ атаковали логистический центр Wildberries, расположенный в Башкирии. На месте ЧП вспыхнул пожар. Об этом заявили в пресс-службе RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

Согласно данным компании, возгорание произошло в индустриальной зоне, где находится объект маркетплейса. Сотрудники экстренных служб уже приступили к тушению пламени.

При этом, как заявили в RWB, при инциденте никто не пострадал. Весь персонал успели вывести в безопасное место.

На самом же объекте не хранятся товары. Поэтому имущество компании не затронуто.

Ранее об ударах по складским помещениям российских маркетплейсов высказался заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, киевский режим воюет не с ВС РФ, а с мирными гражданами. В связи с этим противник целенаправленно бьет по логистическим центрам маркетплейсов.