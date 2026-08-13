В Орске остановили работу подвергшегося атаке украинских беспилотников НПЗ

Глава Оренбургской области назвал сложную ситуацию на НПЗ, которая подвергались удару ВСУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завод в Орске Оренбургской области, где случился пожар после атаки украинских беспилотников, остановил работу. Восстановление объекта может затянуться на месяцы. Об этом рассказал глава региона Евгений Солнцев в «Максе».

«Ситуация там (на заводе - прим. ред.) сложная. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен», - написал политик.

Солнцев пояснил, что жителям региона придется перейти на завозное топливо. В настоящий момент идет перенастройка логистики. По его словам, из 287 АЗС работают 80 процентов.

«Напомню, в приоритете сегодня – спецтранспорт», - подчеркнул он.

Несмотря на все трудности, глава региона заверил, что ситуация регулируемая. Власти продолжают следить за топливным рынком.

Ранее KP.RU писал, что пару дней назад случился пожар на Комсомольском НПЗ в Хабаровском крае. Согласно информации местных властей, причиной стала разгерметизация колонны.