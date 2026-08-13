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НовостиПроисшествия13 августа 2026 10:26

В Орске остановили работу подвергшегося атаке украинских беспилотников НПЗ

Глава Оренбургской области назвал сложной ситуацию на НПЗ, которая подвергались удару ВСУ
Арина СЕРОВА
Глава Оренбургской области назвал сложную ситуацию на НПЗ, которая подвергались удару ВСУ

Глава Оренбургской области назвал сложную ситуацию на НПЗ, которая подвергались удару ВСУ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завод в Орске Оренбургской области, где случился пожар после атаки украинских беспилотников, остановил работу. Восстановление объекта может затянуться на месяцы. Об этом рассказал глава региона Евгений Солнцев в «Максе».

«Ситуация там (на заводе - прим. ред.) сложная. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен», - написал политик.

Солнцев пояснил, что жителям региона придется перейти на завозное топливо. В настоящий момент идет перенастройка логистики. По его словам, из 287 АЗС работают 80 процентов.

«Напомню, в приоритете сегодня – спецтранспорт», - подчеркнул он.

Несмотря на все трудности, глава региона заверил, что ситуация регулируемая. Власти продолжают следить за топливным рынком.

Ранее KP.RU писал, что пару дней назад случился пожар на Комсомольском НПЗ в Хабаровском крае. Согласно информации местных властей, причиной стала разгерметизация колонны.