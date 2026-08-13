При взрыве в Севастополе погиб военнослужащий МО РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате взрыва в Севастополе погиб военнослужащий Министерства обороны РФ. Подозреваемая в совершении преступления задержана, пишет «КП-Крым» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю.

Взрыв в жилом секторе на Столетовском проспекте прогремел утром 13 августа. По данным УФСБ, жертвой происшествия стал военнослужащий Министерства обороны РФ. От полученных в результате взрыва ранений пострадавший скончался на месте. Личность погибшего не раскрывается.

По подозрению в совершении теракта по заданию украинских спецслужб задержана 32-летняя женщина. На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму 55-летнего жителя Бахчисарайского района, передававшего украинской спецслужбе информацию о дислокации воинских частей, военной техники и средств ПВО на полуострове.