Грушко: активность Токио по Курилам ни к чему не приведёт Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерство иностранных дел Японии был вызван российский посол Николай Ноздрев. Причиной стал визит президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Как передает агентство Kyodo, японская сторона выразила официальный протест в связи с этой поездкой.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя ситуацию, заявил, что подобные дипломатические демарши Токио не имеют никакой перспективы. По его мнению, любые попытки Японии оспорить принадлежность Курил обречены на провал. Российская земля навсегда останется российской землей, и данный вопрос закрыт для обсуждения.

Токио по-прежнему не признает суверенитет России над южной частью Курильской гряды и настаивает на передаче островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи. В самой Японии эти территории принято называть «северными», однако, как подчеркивают в Кремле, никаких юридических оснований для таких требований не существует. Официальная позиция России остается неизменной: Курильские острова являются неотъемлемой частью российской территории.