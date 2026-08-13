В небе Германии снова обнаружили дроны: устройства нарушили работу аэропорта

DPA: появление беспилотника временно нарушило работу аэропорта Кёльн/Бонн. Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Аэропорт Кёльн/Бонн вынужденно прекратил свою работу на некоторое время из-за появления в небе неопознанных беспилотников. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя федеральной полиции ФРГ.

Как отмечает агентство, рядом с аэропортом были замечены до пяти БПЛА. Однако пока неизвестно, идет ли речь о нескольких устройствах или об одном. Полиция уже успела установить личность человека, который управлял дроном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В аэропорту заявили, что сбои продолжались где-то 30 минут. Два самолета все же пришлось отправить на другие аэродромы. При этом вылеты осуществлялись в штатном режиме.

Напомним, что это не первый случай, когда в Германии замечают неизвестный дрон. Так, недавно аналогичное ЧП произошло в аэропорту Ганновера, где был найден БПЛА. Руководству аэродрома пришлось остановить работу на два часа.