Зеленский признал критическую проблему ПВО: ракет-перехватчиков стало в разы меньше Фото: REUTERS.

Главарь киевской хунты Владимир Зеленский сообщил, что запасы ракет-перехватчиков у украинских военных сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Такое заявление бывший комик сделал в беседе с телеканалом CNN.

По словам Зеленского, в текущем году у ВСУ осталось значительно меньше боеприпасов для систем противовоздушной обороны, чем было в 2025-м. Он подчеркнул, что это создает серьезные трудности для прикрытия неба.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход также отметила, что на Украине сложилась крайне тяжелая обстановка из-за острого дефицита средств ПВО. Она добавила, что в воздушных силах ВСУ теперь вообще перестали обнародовать данные о количестве сбитых вражеских ракет.

Администрация американского президента Дональда Трампа заняла достаточно жесткую позицию по вопросу дальнейших поставок Киеву снарядов для установок Patriot. Глава Белого дома не раз подчеркивал, что Вашингтон не может отдать дополнительные боеприпасы, так как они в первую очередь нужны самой Америке.