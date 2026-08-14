Елена Ямпольская: Единый учебник по русскому будет бесплатным для учеников

Елена Ямпольская, советник Президента России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Единый государственный учебник по русскому языку будет бесплатным для всех школьников. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила советник президента России Елена Ямпольская.

«Да, конечно. Регионы закупят, раздадут по школам. Для ученика это будет бесплатно. Очень правильная, мне кажется, позиция. Учебник же государственный», — сказала Ямпольская, отвечая на вопрос журналиста о стоимости пособий.

Елена Ямпольская сообщила, что первыми единый учебник по русскому языку получат ученики 10-11 классов. Это произойдет уже 1 сентября 2027 года. Советник президента также выразила надежду, что к тому времени будут готовы и единые учебники по литературе для 5-6 классов.

Елена Ямпольская пояснила, что создание единых учебников — часть политики по выстраиванию единого образовательного пространства в стране, и речь, подчеркнула она, идет не только об учебниках по русскому языку.

«По всем предметам создаются такие [единые учебники - прим. ред.]. Единые учебники по истории — уже в школе. По обществознанию — сейчас заходят, с 1 сентября. Со следующего года вместе с нашими, я надеюсь, едиными учебниками по русскому и литературе, на парты лягут еще по целому ряду предметов…», — добавила Ямпольская.

Она напомнила, как прежде, каждая школа, даже каждый учитель могли выбирать учебники из огромного количества.

«И все-таки это всегда частные учебники. А мы должны стремиться к тому, чтобы дети у нас в стране, где бы они ни жили, воспитывались на одних ценностях и смыслах, это главное… Так я вижу задачу», — подчеркнула собеседница KP.RU.

Ранее Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников, куда вошли пособия «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для учеников 5–7-х классов, а также учебник «Обществознание: базовый уровень» для техникумов и колледжей.

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