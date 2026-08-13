Грушко: МИД РФ неизвестно об идее Британии возобновить военные контакты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МИД России неизвестно об инициативе Великобритании возобновить военные контакты с Москвой. Об этом заявил журналистам заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

Так дипломат прокомментировал публикацию The Times. Газета сообщила, что Лондон якобы заинтересован в восстановлении контактов с российским военным руководством, чтобы избежать инцидентов, способных привести к прямому столкновению двух стран.

«Если наши британские коллеги реально хотят вступить с нами в какой-то политический диалог, то платформа для этого существует. На сегодняшний день, я, правда, не в Москве, я нахожусь в Архангельске, мне неизвестно о каких-то официальных обращениях со стороны либо министерства иностранных дел, либо военного ведомства Великобритании», — заявил Грушко.

Немногим ранее посольство России в Лондоне сообщило, что Великобритания подает сигналы о желании возобновить диалог с Москвой, однако пока не предпринимает практических шагов. В дипмиссии напомнили, что в мае 2024 года Лондон выслал российского военного атташе. Именно британская сторона, подчеркнули дипломаты, ранее разрушила привычный канал взаимодействия между оборонными ведомствами.