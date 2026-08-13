Люди спасались от пламени в море: в Турции сгорел катер с сотней туристов Фото: REUTERS.

В районе Фетхие провинции Мугла на экскурсионном катере вспыхнул пожар. Начата эвакуация 115 пассажиров, включая детей, которые прыгнули в море в спасательных жилетах. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что среди пассажиров катера могли быть россияне. Однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию. Возгорание началось на кухне. Огонь быстро распространился по борту, вызвав панику. Люди прыгали в море в спасательных жилетах.

Огонь быстро распространился по борту, вызвав панику. Люди прыгали в море в спасательных жилетах. Фото: кадр из видео / соцсети

Береговая охрана эвакуировала пассажиров, двое из которых надышались дымом и госпитализированы. Катер сгорел дотла. Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия, им предстоит узнать причины, из-за которых возник пожар.

Ранее KP.RU сообщил, что несколькими днями ранее загорелся паром у берегов Бали. На борту находилось в момент пожара 114 человек. В российском МИД подчеркнули, что россиян среди пассажиров не было.