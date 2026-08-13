Успех есть, а радоваться страшно: психолог объяснила реакцию на достижения

Эксперт рассказала, как близкие приучают нас преуменьшать собственные достижения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Повышение, покупка квартиры или успех в работе иногда вместо радости вызывают желание промолчать и не рассказывать об этом близким. Психолог Инна Мирная рассказала, почему некоторые стыдятся собственных достижений и боятся успеха. Об этом пишет Life.ru.

«Иногда человек молчит, потому что сам еще не привык к своему успеху. Он боится, что достижение окажется временным, сделка сорвется, новая должность не оправдает ожиданий. Не рассказывая о переменах, он словно защищает хрупкое чувство радости от чужих оценок», – отметила Мирная.

По словам специалиста, человек может начать скрывать успехи после фраз вроде «тебе просто повезло» или «посмотрим, надолго ли». Постепенно он привыкает преуменьшать свои достижения, говорить о них с неловкостью или вовсе молчать, чтобы не столкнуться с завистью, насмешками и сравнением.

Причины такого поведения нередко формируются еще в детстве. Если ребенка учили, что выделяться и хвастаться стыдно, во взрослом возрасте ему может быть сложно спокойно принимать похвалу. Желание скрывать успехи может появиться из-за нарушения личных границ, когда после хорошей новости от близких следуют просьбы о деньгах, советы или попытки контролировать жизнь человека.

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