Депортации из Польши увеличились на 330%, в основном высылают украинцев Фото: REUTERS.

Польские власти ужесточают миграционную политику. За три года число выдворенных иностранцев выросло на 330%. Об этом говорят данные МВД, опубликованные на Interia.pl.

В 2023 году Польшу покинули около 3 тысяч человек, а к 2025 году этот показатель вырос до 9 тысяч. В текущем году ожидается рекордное число депортаций: за первые шесть месяцев 2026 года уже выслали 6 тысяч иностранцев, что больше чем 4,6 тысячи за тот же период прошлого года. Лидеры среди мигрантов, выдворенных из Польши, — граждане следующих стран: Украина, Грузия, Беларусь, Молдавия и Колумбия.

Отмечается, что власти называют главную причину депортации — это нарушение миграционного законодательства. Однако последние опросы показывают, что полякам надоело присутствие украинцев призывного возраста. Они высказываются «за» выдворение таковых на родину.