Взрыв произошел в порту Роттердама, один человек погиб Фото: REUTERS.

В порту Роттердама в Нидерландах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил представитель местной полиции.

Reuters пишет, что причины происшествия пока остаются неизвестными и устанавливаются следствием.

Компания Rijnmond сообщила, что на объекте работала нанятая бригада по техническому обслуживанию трубопроводов и что, возможно, что-то пошло не так при отсоединении этих труб. Уточняется, что на резервуаре для хранения были видны следы взрыва, однако официальных заявлений о причине ЧП на данный момент нет.

Ранее на руднике в Камчатском крае также произошёл взрыв. Там жертвой стал один человек, ещё двое рабочих пострадали. Состояние пострадавших на Камчатке медики оценивали как стабильно тяжёлое.