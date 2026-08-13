Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 августа 2026 12:01

Взрыв произошел в порту Роттердама, один человек погиб

Причина взрыва в Нидерландах на данный момент неизвестна
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Взрыв произошел в порту Роттердама, один человек погиб

Взрыв произошел в порту Роттердама, один человек погиб

Фото: REUTERS.

В порту Роттердама в Нидерландах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил представитель местной полиции.

Reuters пишет, что причины происшествия пока остаются неизвестными и устанавливаются следствием.

Компания Rijnmond сообщила, что на объекте работала нанятая бригада по техническому обслуживанию трубопроводов и что, возможно, что-то пошло не так при отсоединении этих труб. Уточняется, что на резервуаре для хранения были видны следы взрыва, однако официальных заявлений о причине ЧП на данный момент нет.

Ранее на руднике в Камчатском крае также произошёл взрыв. Там жертвой стал один человек, ещё двое рабочих пострадали. Состояние пострадавших на Камчатке медики оценивали как стабильно тяжёлое.