Взрослые поляки напали на девочку с Украины: мужчинам не понравился акцент подростка

«Страна»: в Варшаве школьнице с Украины выбили зубы из-за акцента. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Взрослые поляки выбили зубы школьнице с Украины, поскольку им не понравился ее акцент. Конфликт случился в Варшаве. Об этом сообщила украинская газета «Страна» со ссылкой на мать потерпевшей.

Женщина записала видеоролик, в котором рассказала о ЧП. В качестве доказательства она опубликовала фото дочери, где четко видно, что у нее повреждены зубы.

Согласно информации матери, девочка в компании сверстников отдыхала в одном из парков Варшавы. Там к ним подошла группа поляков, которым было на вид чуть старше 30 лет. Они решили попросить у подростков сигареты, однако те сказали, что не курят. Мужчинам, как утверждает женщина, сильно не понравился акцент ребят. В итоге словесная перепалка переросла драка, в которой подростку выбили зубы.

Женщина отметила, что уже обратилась в полицию и написала заявление. Правоохранительные органы пока не поймали преступников. По словам матери, украинцев не любят в Польше, поэтому ее семья решила уехать из страны.

Ранее стало известно, что растущая волна агрессии в Польше вынуждает украинских беженцев бежать из государства. В июне этого года польскую территорию покинуло рекордное число граждан Незалежной.