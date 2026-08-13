Рекордное число украинских беженцев покинуло Польшу на фоне волны агрессии к ним. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

В июне этого года Польшу покинуло рекордное число беженцев из Украины. На фоне поднявшейся волны агрессии к ним со стороны простых поляков. Об этом со ссылкой на последние данные Евростата сообщает польский портал Wydarzenia Interia.

Точное число уехавших украинцев превышает шесть тысяч человек. Это больше всех среди стран Европейского Союза. Такого скачка числа уехавших до этого не фиксировалось, отмечают журналисты.

Но все же Польша сохранила второе место по общему числу украинских беженцев, находящихся в стране. По данным Евростата, в Польше в июне находилось 961 170 украинцев, а больше всего беженцев из Украины находилось в Германии.

Одной из возможных причин отъезда большего числа украинцев из Польши являются напряженные отношения между властями двух стран и последние акты насилия со стороны поляков.

Ранее сообщалось, что троих поляков обвинили в жестоком избиении в Радоме гражданина Украины, который украл пиво из магазина.

Вместе с тем, 10 августа стало известно, что на строительной площадке в польском селе Янувек-Первы украинец жестко избил мужчину и женщину железной трубой.