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НовостиВ мире13 августа 2026 12:11

После скандала с капитаном рейса Пхукет - Нью-Дели в Индии начнут проверять пилотов на наркотики

Air India ввела обязательную проверку пилотов на запрещенные вещества
Марк СОКОЛОВ
Air India расширила проверки на запрещенные вещества на весь летный состав

Air India расширила проверки на запрещенные вещества на весь летный состав

Фото: REUTERS.

Air India ввела обязательную проверку всех пилотов на запрещенные вещества перед выходом в рейс. Об этом сообщили журналистам в индийской авиакомпании.

Как отмечается, решение приняли после инцидента с рейсом Пхукет — Нью-Дели. Командир экипажа дважды не прошел тестирование, а подтверждающий анализ выявил в его организме наркотики.

Теперь Air India расширила проверки на весь летный состав. Тесты на психоактивные вещества будут проводить не только выборочно, но и во время обучения, после рейсов и на базах авиакомпании. Новые правила распространятся и на пилотов Air India Express.

Немногим ранее стало известно, что пилот попавшего в ЧП самолета Air India провалил тест на запрещенные вещества. В его организме обнаружили следы марихуаны. После произошедшего обоих пилотов отстранили от полетов на время расследования.