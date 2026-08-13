После скандала с капитаном рейса Пхукет - Нью-Дели в Индии начнут проверять пилотов на наркотики

Air India расширила проверки на запрещенные вещества на весь летный состав Фото: REUTERS.

Air India ввела обязательную проверку всех пилотов на запрещенные вещества перед выходом в рейс. Об этом сообщили журналистам в индийской авиакомпании.

Как отмечается, решение приняли после инцидента с рейсом Пхукет — Нью-Дели. Командир экипажа дважды не прошел тестирование, а подтверждающий анализ выявил в его организме наркотики.

Теперь Air India расширила проверки на весь летный состав. Тесты на психоактивные вещества будут проводить не только выборочно, но и во время обучения, после рейсов и на базах авиакомпании. Новые правила распространятся и на пилотов Air India Express.

Немногим ранее стало известно, что пилот попавшего в ЧП самолета Air India провалил тест на запрещенные вещества. В его организме обнаружили следы марихуаны. После произошедшего обоих пилотов отстранили от полетов на время расследования.