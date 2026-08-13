Германия оказалась на пороге энергетического коллапса: могут остановиться заводы и электростанции Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas H/Global Look Press Фото: REUTERS.

Главная водная магистраль Германии стремительно мелеет на глазах. Из-за аномальной жары и отсутствия дождей Рейн превратился в узкий ручей, где судоходство на многих участках практически парализовано. Это напрямую угрожает поставкам угля и топлива, без которых остановятся заводы и электростанции. Об этом пишет Reuters.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на промышленном гиганте Thyssenkrupp Steel. Руководству концерна пришлось срочно искать суда с малой осадкой у других перевозчиков, чтобы хоть как-то доставить сырье. В итоге производство на головном заводе в Дуйсбурге уже пришлось урезать, а цены на речную логистику взлетели до небес, что ставит под удар шаткое восстановление всей немецкой экономики.

Тем временем в Венгрии кризис принял еще более опасный оборот. Местные энергетики забили тревогу из-за обмелевшего Дуная, который перестал эффективно охлаждать реакторы единственной в стране АЭС. Чтобы предотвратить остановку атомных блоков, власти разработали экстренный план: они намерены затопить в фарватере две баржи, нагруженные камнями. Эта искусственная преграда должна сузить русло и поднять воду у водозаборов станции как минимум на 20 сантиметров.

Ученые уже нашли главную причину этих бед. Они уверены, что виной всему — парниковые выбросы, которые годами разгоняли глобальное потепление. Сейчас климат раскалился до предела, и подобные природные аномалии перестают быть редкостью, становясь суровой реальностью для всей Европы.

При этом в Румынии из-за обмеления Дуная полностью остановлена единственная атомная электростанция в Чернаводэ. Второй энергоблок станции начали плавно отключать, постепенно она перестанет давать ток в национальную сеть.