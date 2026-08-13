В Европе услышали предупреждение Путина о захвате судов Фото: REUTERS.

В Европе услышали предупреждение президента России Владимира Путина о захвате судов. Глава государства сказал, что РФ будет готова к зеркальному ответу. Замглавы МИД РФ Сергей Грушко подтвердил, что в ЕС получили предупреждение президента.

«Уверен», — резюмировал Грушко в разговоре с прессой в ответ на вопрос о том, уверен ли он, что в Европе услышали Путина.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал пиратством планы Запада по захвату российских судов и пообещал зеркальный ответ. Президент отметил, что ответ может затронуть все страны, а не только те акватории, где планируются силовые действия. По словам Путина, Россия будет выбирать сама любые места для ответа, которые она посчитает нужным.