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НовостиВ мире13 августа 2026 12:31

В Европе услышали предупреждение Путина о захвате судов

Грушко подтвердил получение ЕС предупреждения об ответе на захват судов
Людмила МИТРОХИНА
В Европе услышали предупреждение Путина о захвате судов

В Европе услышали предупреждение Путина о захвате судов

Фото: REUTERS.

В Европе услышали предупреждение президента России Владимира Путина о захвате судов. Глава государства сказал, что РФ будет готова к зеркальному ответу. Замглавы МИД РФ Сергей Грушко подтвердил, что в ЕС получили предупреждение президента.

«Уверен», — резюмировал Грушко в разговоре с прессой в ответ на вопрос о том, уверен ли он, что в Европе услышали Путина.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал пиратством планы Запада по захвату российских судов и пообещал зеркальный ответ. Президент отметил, что ответ может затронуть все страны, а не только те акватории, где планируются силовые действия. По словам Путина, Россия будет выбирать сама любые места для ответа, которые она посчитает нужным.