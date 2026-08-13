РСТ: российских туристов не было на загоревшемся судне в Фетхие в Турции Фото: REUTERS.

Российских организованных туристов не было на борту экскурсионного судна, загоревшегося в районе турецкого курорта Фетхие. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Крупные туроператоры, работающие на турецком направлении, не подтвердили присутствие своих клиентов на судне. Обращений от российских туристов в РСТ также не поступало.

«На данный момент крупные туроператоры, работающие на турецком направлении, не подтверждают, что на борту находились организованные туристы. Обращений и жалоб от туристов в РСТ пока не поступало», — говорится в сообщении.

Сам пожар произошел на экскурсионном катере в районе Фетхие. На борту находились 115 пассажиров, в том числе дети. Во время эвакуации люди прыгали в море в спасательных жилетах, двоих госпитализировали после отравления дымом. По предварительным данным, возгорание началось на кухне.