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НовостиПолитика13 августа 2026 12:37

Посольство РФ: протест Японии из-за приезда Путина на Итуруп - это демарш

Посольство РФ назвало вызов российского дипломата в Японию необоснованным
Арина СЕРОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Вызов посла России Николая Ноздрева в японский МИД из-за приезда российского главы Владимира Путина на Итуруп является необоснованным демаршем Токио. Так считают в посольстве РФ.

Как известно, японские власти выдали ноту протеста Москве за то, что Путин посетил Курильские острова 13 августа. В российском дипведомстве заявили, что вызов посла был грубым и беспочвенным поступком Токио.

«В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях... Поездки президента по территории нашей страны - исключительно суверенные решения российского руководства», - указано в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что поездка Путина на Итуруп всерьез всполошила всю Японию. Все местные соцсети и СМИ начали активно обсуждать это событие.