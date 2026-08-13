Посольство РФ: протест Японии из-за приезда Путина на Итуруп - это демарш

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Вызов посла России Николая Ноздрева в японский МИД из-за приезда российского главы Владимира Путина на Итуруп является необоснованным демаршем Токио. Так считают в посольстве РФ.

Как известно, японские власти выдали ноту протеста Москве за то, что Путин посетил Курильские острова 13 августа. В российском дипведомстве заявили, что вызов посла был грубым и беспочвенным поступком Токио.

«В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях... Поездки президента по территории нашей страны - исключительно суверенные решения российского руководства», - указано в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что поездка Путина на Итуруп всерьез всполошила всю Японию. Все местные соцсети и СМИ начали активно обсуждать это событие.