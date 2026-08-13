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НовостиПроисшествия13 августа 2026 12:39

Развожаев: севастопольцы помогли задержать подозреваемую в подрыве военного

Развозжаев поблагодарил горожан за бдительность, а сотрудников ФСБ — за оперативную работу
Анна АДАМАЙТЕС
Развожаев: севастопольцы помогли задержать подозреваемую в подрыве военного

Развожаев: севастопольцы помогли задержать подозреваемую в подрыве военного

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщина, подозреваемая в подрыве военнослужащего Министерства обороны России, была задержана в Севастополе при содействии местных жителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Хочу сказать огромное спасибо севастопольцам. Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать её. Таких людей город должен знать — обязательно отметим их поступок», — написал он в Телеграм-канале. Глава региона также поблагодарил сотрудников ФСБ за проделанную работу.

Ранее KP.RU писал, что утром 13 августа в Севастополе на Столетовском проспекте произошёл взрыв, в результате которого погиб военнослужащий Минобороны РФ, по подозрению в теракте по заданию украинских спецслужб задержана 32-летняя женщина. На месте работали экстренные службы, личность погибшего не раскрывают.