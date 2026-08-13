Не ради ума: ученые раскрыли неожиданную причину большого мозга приматов

Зрение могло быть важнее мышления в эволюции приматов. Фото: Andrea Izzotti/Shutterstock/Fotodom

Ученые выяснили, что эволюционное увеличение мозга у приматов могло быть связано прежде всего с развитием зрения, а не способности к сложному мышлению. Работа, опубликованная в журнале Science, исследовала изменения мозга приматов за последние 56 миллионов лет. Об этом пишет «Царьград».

Исследователи использовали микро-КТ для изучения современных и ископаемых черепов приматов и создали виртуальные модели их мозговых полостей. Анализ показал, что прежняя гипотеза о непропорциональном росте лобной доли не подтверждается.

Зрительные области мозга у приматов развивались быстрее, чем участки, связанные с мышлением, тогда как лобная доля увеличивалась примерно теми же темпами, что и весь мозг.

Дополнительным подтверждением стали изменения в черепе: у этих животных становились крупнее отверстия для зрительных нервов. Ученые предполагают, что именно увеличение объема визуальной информации и необходимость ее обработки могли сыграть ключевую роль в развитии крупного мозга у предков обезьян и человека.

Ранее сайт KP.RU писал о новом исследовании развития мозга. По словам академика РАН Сергея Иллариошкина, окончательное созревание мозга человека может происходить примерно к 32 годам.