Более 170 тысяч японцев эвакуируют из центральных префектур из-за ливней Фото: REUTERS.

Министерство по административным делам и коммуникациям Японии сообщает, что свыше 170 тыс. гражданам предписано в кратчайшие сроки покинуть свои жилища в разных частях центральных префектур страны. Всё из-за интенсивных дождей, которые угрожают масштабными разливами рек и оползнями, способными даже уничтожить отдельные малые населённые пункты.

Жителям определённых районов префектур Ибараки, Сайтама и Тиба, находящихся вблизи Токио, было рекомендовано эвакуироваться. В некоторых областях этих префектур был введён максимальный (пятый) уровень погодной опасности.

В отдельных городах, расположенных в низинах, уровень воды на улицах поднялся до 20 сантиметров. В некоторых районах количество осадков достигало 110 миллиметров в час.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году в Японии эвакуировали 131,4 тыс. человек в семи городах и посёлках на западе острова Хонсю. Это было сильнейшее наводнение в стране с 1976 года, а теперь эвакуированных ещё больше.

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