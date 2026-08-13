Зольфагари: Ормузский пролив контролируется Ираном

Ормузский пролив контролируется Ираном Фото: REUTERS.

Ормузский пролив контролируется Ираном. Об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС исламской республики Эбрахим Зольфагари. Об этом он рассказал в интервью телеканалу SNN.

«Не соответствующие реальности утверждения Соединенных Штатов относительно беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив, демонстрирующие отчаяние и беспомощность американской армии, являются лишь ложью и вымыслом. Ормузский пролив находится под полным контролем и управлением Исламской Республики Иран», — подчеркнули в ВС Ирана.

Также там отметили, что ни одно коммерческое судно или танкер без разрешения Тегерана не сможет пройти по Ормузскому проливу. Ранее KP.RU передал слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон якобы полностью контролирует передвижение судов в Ормузском проливе.